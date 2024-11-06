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Dünya

Rusya'dan ABD seçimlerine ilişkin 'işi bitti' açıklaması

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ABD seçimlerine ilişkin 'Kamala Harris'in işi bitti' dedi.

AA6 Kasım 2024 Çarşamba 11:56 - Güncelleme:
Rusya'dan ABD seçimlerine ilişkin 'işi bitti' açıklaması
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in "işinin bittiğini" söyleyerek, Ukrayna"da yürütülen "özel askeri operasyonun" hedeflerine ulaşacağını bildirdi.

Medvedev, X hesabından ABD'deki başkanlık seçiminin sonucuna ilişkin yaptığı paylaşımda, "Kamala'nın işi bitti. Bırakın bulaşıcı bir şekilde gülmeye devam etsin. Özel askeri operasyonun hedefleri değişmeden kalacak ve bu hedeflere ulaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

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