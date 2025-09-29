İSTANBUL 18°C / 13°C
  Rusya'dan ABD ve Ukrayna'ya uyarısı: Dinamikleri değiştiremezler
Dünya

Rusya'dan ABD ve Ukrayna'ya uyarısı: Dinamikleri değiştiremezler

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya Tomahawk füzesi verme olasılığına ilişkin yaptığı açıklamada, bu silahların cephedeki durumu değiştiremeyeceğini belirtti.

AA29 Eylül 2025 Pazartesi 13:32
Rusya'dan ABD ve Ukrayna'ya uyarısı: Dinamikleri değiştiremezler
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Tomahawk füzesi verse bile Ukrayna'nın cephe hattındaki durumunu değiştirebilecek çaresi olmadığını söyledi.

Peskov gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ukrayna meselesiyle ilgili olumlu önerilerin olduğunu hatırlatan Peskov, Rusya ile Ukrayna'nın belge teatisi gerçekleştirdiğini belirtti.

İstanbul'da yapılan müzakerelerde kilit alanlardaki tüm yöntemleri görüşmek üzere çalışma grupları oluşturulması önerilerinde bulunduklarını aktaran Peskov, halihazırda görüşmelerde duraklama olduğunu vurguladı.

DİYALOG SÜRECİ NEDEN TIKANDI?

Peskov, "Bu duraklama, Kiev rejiminin bu diyaloğu sürdürme konusundaki isteksizliğinden kaynaklandı. Söylenebilecek tek şey bu." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ukrayna'ya Tomahawk seyir füzesi verme olasılığıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Peskov, "Böyle bir şey olsa bile Kiev rejiminin cephe hattındaki durumunu değiştirebilecek bir çaresi yok. Tomahawk veya başka füzeler olsun, sihirli bir silah yok. Dinamikleri değiştiremezler." dedi.

Söz konusu füzelerin gönderilme olasılığıyla ilgili analiz edilmesi gereken başka bir konu daha bulunduğuna işaret eden Peskov, füzeleri Ukrayna'dan kimin fırlatacağının önemli olduğunu dile getirdi.

Peskov, "Bu füzeleri kim fırlatabilir? Ukraynalılar fırlatabilir mi yoksa Amerikan askerleri mi fırlatmak zorunda? Bu füzelerin hedefini kim belirliyor? Burada çok derinlemesine bir analiz lazım." diye konuştu.

"CEVABIZI VERİRİZ"

ABD'li yetkililerin açıklamalarını duyduklarını ve incelediklerini aktaran Peskov, "Şimdilik pozisyonumuzu belirleyelim. Bunun oluşturduğu potansiyel tehditleri anlayalım ve sürece kimin dahil olacağını görelim. Ardından cevabımızı belirleriz." ifadelerini kullandı.

