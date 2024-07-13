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Dünya

Rusya'dan ABD'nin 'Almanya planına' net mesaj: Kurbanlar Avrupa başkentleri olur

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin 2026'da Almanya'ya uzun menzilli silahlar konuşlandırma planına yönelik, “Bu füzelerini durdurmak için yeterli potansiyele sahibiz. Ancak potansiyel kurbanlar, Avrupa devletlerinin başkentleri olacak” dedi.

IHA13 Temmuz 2024 Cumartesi 23:05 - Güncelleme:
Rusya'dan ABD'nin 'Almanya planına' net mesaj: Kurbanlar Avrupa başkentleri olur
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ABD'nin 2026 yılından itibaren Almanya'ya uzun menzilli silahlar konuşlandıracağını duyurmasının ardından Batı ile Rusya arasında tansiyon bir kez daha yükseldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus gazeteci Pavel Zarubin'e verdiği röportajda, "Burada paradoksal bir durum var. Avrupa bizim füzelerimizin hedefi, bizim ülkemiz de Avrupa'daki ABD füzelerinin hedefi. Biz bu füzeleri durdurabilecek potansiyele sahibiz, ancak böyle bir durumda potansiyel kurbanlar, bu ülkelerin (Avrupa) başkentleri olacak" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

ABD ve Almanya hükümetleri tarafından geçtiğimiz günlerde NATO Zirvesi sırasında yapılan ortak yazılı açıklamada, ABD'nin Almanya'da uzun menzilli silahların kalıcı olarak konuşlandırılmasına 2026 yılında başlayacağı duyurulmuştu. Uzun menzilli silahların SM-6 füzesi, Tomahawk stratejik seyir füzeleri ve şu anda geliştirilmekte olan hipersonik silahlardan oluştuğu belirtilerek, tüm bunların Avrupa'daki mevcut kara konuşlu sistemlerden çok daha geniş bir menzile sahip olacağı vurgulanmıştı. Açıklamada, "Bu, ABD'nin NATO'ya olan bağlılığını ve Avrupa'nın caydırıcılığına yönelik katkısını gösteriyor" ifadeleri kullanılmıştı.

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