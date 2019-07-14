Rus senatör Puşkov Twitter’dan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "ABD, Türkiye’ye yaptırım uygulayacak. Ankara’nın söz dinleyip kendisine gerekli olmayan Patriot sistemini satın alması gerekiyordu. S-400 sistemi almasaydı yaptırım da uygulanmazdı. ABD’nin kendi silahlarını müttefiklerine satması, NATO’nun varoluş sebeplerinden biri. Şimdi ittifaktakiler istedikleri kadar üyelerinin eşit haklara sahip oluşundan bahsedebilirler."

Bloomberg bugün ABD’nin S-400 sistemi alması nedeniyle Türkiye’ye uygulayacağı yaptırımları gelecek hafta içerisinde duyuracağı yönünde bir haber yayınlamıştı.

ABD, Rus yapımı bir hava savunma sistemi olan S-400’ü satın almaktan vazgeçmesi için Türkiye’ye uzun bir süre baskı yaptı. Ancak Türkiye, ABD’nin açık yaptırım tehditlerine karşın, satın alacağı hava savunma sistemini belirlemesinin bir ulusal egemenlik meselesi olduğunu söyleyip S-400 almaktan geri adım atmadı.

Rus yapımı S-400 sisteminin Türkiye’ye sevkiyatı hala devam ediyor. Sistemin ilk parçaları Türkiye’ye cuma günü teslim edilmişti. (Sputnik)