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Dünya

Rusya'dan ABD'ye acil çağrı: İstişare etmeye hazırız

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ile siyasi düzeyde doğrudan diyaloğun yeniden başlatılmasına ihtiyaç olduğunu belirterek, 'Diyaloğa ve en acil konuları istişare etmeye hazırız.' dedi.

AA31 Ocak 2025 Cuma 14:40 - Güncelleme:
Rusya'dan ABD'ye acil çağrı: İstişare etmeye hazırız
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Ryabkov, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Rusya'nın ABD ile ilişkilerini değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme ihtimalini değerlendiren Ryabkov, bu konuda henüz bir gelişmenin olmadığı bilgisini paylaştı.

Ryabkov, "Washington'dan acil konularla ilgili gelen sinyalleri çok dikkatli takip ediyoruz. Tüm bu sinyaller önemli ve dikkatimizde. Ancak siyasi düzeyde doğrudan diyaloğun yeniden başlatılmasına ihtiyaç var. Diyaloğun olmaması nedeniyle ilişkilerdeki durgunluk devam ediyor." diye konuştu.

Bu durumun kendileri için uygun olmadığının altını çizen Ryabkov, "Diyaloğa ve en acil konuları istişare etmeye hazırız. Diyaloğun karşılıklı saygı ve çıkarlarımızın dikkate alınması bazında başlatılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ryabkov, Rusya'nın ABD'ye atadığı büyükelçi için Washington tarafından henüz agreman almadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Agremanla ilgili gelişme yok. Beklemedeyiz. Washington'dan olumlu kararla ilgili sinyal duymak istiyoruz. Amerika tarafının da devletler arasında tüm iletişim mekanizmalarının çalışmasına ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Bu nedenle bu konuya dikkat vermeye çağırıyoruz."

  • Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov
  • rusya

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