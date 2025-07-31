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Dünya

Rusya'dan ABD'ye BRICS mesajı: Başka ülkelere karşı değil

BRICS'i 'ABD karşıtı bir grup ülkeden oluşan ve doları hedef alan' bir yapı olarak niteleyen ABD Başkanı Donald Trump'a Rusya'dan cevap geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, BRICS'in ABD karşıtı bir örgüt olmadığını belirterek, 'BRICS'in faaliyetleri hiçbir zaman başka ülkelere karşı değildir' dedi.

AA31 Temmuz 2025 Perşembe 17:50 - Güncelleme:
Rusya'dan ABD'ye BRICS mesajı: Başka ülkelere karşı değil
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Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve BRICS üyesi ülkelere yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

Trump'ın, ABD ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerin sıfıra yakın olduğuna ilişkin açıklamasına katıldığını belirten Peskov, "Bu seviyede kalması gerektiğini ise düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin, BRICS'in ABD karşıtı bir birlik olup olmadığına yönelik sorusuna Peskov, "Hayır, öyle değil." yanıtını verdi.

BRICS'in, üye ülkelerin karşılıklı çıkarları için etkileşim halinde bulunduğunu vurgulayan Peskov, "BRICS'in faaliyetleri hiçbir zaman başka ülkelere karşı değildir. İşbirliği için yaratılan ve geliştirilen BRICS'in amacı birine karşı çıkmak da değildir." diye konuştu.

TRUMP, BRICS'İ HEDEF ALMIŞTI

Trump, dün yaptığı açıklamada, BRICS'in "ABD karşıtı bir grup ülkeden oluşan ve doları hedef alan" bir yapı olduğunu belirterek, "Kimsenin dolara saldırmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Hindistan'a Rusya ile ticari ilişkileri nedeniyle yüzde 25 tarife uygulanacağını da kaydeden Trump, Rusya'dan enerji ithalatı yapan ülkelere yüzde 100 tarife uygulanacağı tehdidinde bulunmuştu.



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