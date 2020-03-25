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Dünya

Rusya'dan ABD'ye çağrı: İran'a yönelik yaptırımları kaldırın

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, koronavirüsüyle mücadele kapsamında ABD'den İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını istediklerini belirtti.

IHA25 Mart 2020 Çarşamba 09:15 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 09:15
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Rusya’da artan ve İran’da önüne geçilemeyen koronavirüs ile mücadeleyi ele aldı. Son dönemlerde hareketli günler geçiren Afganistan siyaseti ile ilgili karşılıklı fikirler aktarılırken Lavrov, İran’a ABD ambargolarına karşı desteğini bir kez daha yineledi.

Rusya Savunma Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada Lavrov’un, "Rusya, ABD’den İran’a yönelik yaptırımları süratle kaldırmasını istiyor. Yaptırımlar, İran’ın korona salgınıyla mücadelesine engel oluyor" ifadelerini kullandığını aktardı.

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