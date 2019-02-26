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Rusya'nın 5 dakika içinde vuracağı ABD hedeflerinin haritada gösterildiği

Rus resmi televizyonu, Rusya'nın 5 dakika içinde ABD'de vurabileceği hedefleri harita üzerinde göstererek yayımladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Rus resmi televizyonu ABD ile devam eden gerilimin büyümesine neden olacak bir yayına imza atarak, Rusya'nın 5 dakika içinde vuracağı ABD hedeflerini harita üzerinde gösterdi.
 
Rusya ve ABD arasında nükleer silah tartışmasının dozajını artıracak olan yayında muhtemel hedefler arasında ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da yer aldı.
 
ABD'nin nükleer füze anlaşmasından çekilmesinin ardından iki ülke arasında karşılıklı tehdit açıklamaları yapılmış son olarak da Rus lider Putin nükleer füze yerleştirilmiş gemi ve denizaltıların bağımsız sulara gönderilebileceği tehdidinde bulunmuştu.

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