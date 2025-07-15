Rusya'dan ABD'ye jet cevap: Ültimatomlar kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Ukrayna konusunda diplomatik yolu tercih ettiklerini belirterek, "Her şeyden evvel, özellikle ültimatomlar dahil olmak üzere, taleplerde bulunmaya yönelik herhangi bir girişimin bizim için kabul edilemez olduğuna dikkati çekiyoruz." dedi.

Ryabkov, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde Rusya'ya yönelik gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağı tehdidiyle ilgili Rus haber ajansı TASS'a değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna konusunda siyasi ve diplomatik çalışmalara odaklanılması gerektiğine işaret eden Ryabkov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, müzakere etmeye hazır olduğumuzu ve bizim diplomatik yolu tercih ettiğimizi defalarca söyledi." ifadesini kullandı.

ABD ve NATO'nun, Rusya'nın yaklaşımını daha ciddiye alması gerektiğini vurgulayan Ryabkov, "Her şeyden evvel, özellikle ültimatomlar dahil olmak üzere, taleplerde bulunmaya yönelik herhangi bir girişimin bizim için kabul edilemez olduğuna dikkati çekiyoruz." dedi.

Trump, 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde Rusya'ya uygulanan gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağını, Ukrayna'ya ilave Patriot hava savunma sistemleri gönderileceğini açıklamıştı.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik son açıklamalarına ilişkin başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD, NATO ve Brüksel'de Ukrayna'ya ilave silah sevkiyatına yönelik alınan kararları eleştiren Peskov, "Bu alınan kararların, Ukrayna tarafından barış işareti yerine savaşın devam edilmesine yönelik bir sinyal olarak algılandığından şüphe yoktur." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "gerek görmesi" halinde Trump'a yanıt vereceğine işaret eden Peskov, "Trump'ın açıklamaları çok ciddi. İçerisinde şahsen Putin'e yönelik ifadeler bulunuyor. Washington'da söylenenleri analiz etmek için kesinlikle zamana ihtiyacımız var." diye konuştu.

ABD basınında çıkan, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile "Moskova ve St. Petersburg'a olası saldırıları" ele aldığına yönelik haberleri değerlendiren Peskov, "Bu tür söylemler ortaya yeni çıkmadı." dedi.

Peskov, Rusya'nın, Ukrayna ile üçüncü tur müzakerelere başlamaya hazır olduğunu ve Ukrayna'dan takvim konusunda teklif beklediklerinin altını çizdi.

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