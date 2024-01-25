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Dünya

Rusya'dan ABD'ye 'Montrö' tepkisi: Türkiye hükümleri kesin şekilde uyguluyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin Montrö Sözleşmesi'nin hükümlerini kesin bir şekilde uyguladığını vurgulayarak, ABD'nin sözleşmeyi değiştirme konusunda başarılı olamayacağını söyledi.

AA25 Ocak 2024 Perşembe 08:46 - Güncelleme:
Rusya'dan ABD'ye 'Montrö' tepkisi: Türkiye hükümleri kesin şekilde uyguluyor
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Montrö Sözleşmesi'nin hükümlerini kesin bir şekilde uyguladığını belirterek, ABD'nin sözleşmeyi değiştirme konusunda başarılı olamayacağını ifade etti.

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) binasında basın toplantısı düzenleyen Lavrov, AA muhabirinin, "ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Montrö Sözleşmesi'nin ilgili maddesini uygulama kararına değinerek, Türkiye ile çatışmadan uzaklaşmak için birlikte çalışabileceğine işaret etti. Bu yoğunlukla Montrö Sözleşmesi'nin feshi olarak yorumlandı. Sizin bu konuda görüşleriniz nedir?" sorusunu yanıtladı.

Lavrov, "ABD'nin eğer Montrö Sözleşmesi'ne ilişkin bir değişiklik talebi bulunuyorsa, Türk meslektaşlarımız, sözleşmenin koruyucuları olarak bize birçok kez sözleşmenin hükümlerini kesin bir şekilde uygulayacaklarını söylediler." dedi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in "işe döndüğünü" ve bu yüzden Pentagon'un tekrar hareketlendiğini değerlendiren Lavrov, "Başarılı olacaklarını düşünmüyorum." mesajını verdi.

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander, dün düzenlediği basın toplantısında, Montrö Sözleşmesi ile ilgili açıklamada bulunarak, "Türkiye dahil Karadeniz'e kıyıdaş ülkelerle çatışmadan uzaklaşmak için birlikte çalışabiliriz. Türkiye, koruyucusu olduğu Montrö Sözleşmesi'nin ilgili maddesini uygulamaya koymuştu." ifadesini kullanmıştı.

Wallander'in ifadeleri ABD'nin Montrö Sözleşmesi'ni feshetme ya da değiştirme isteğinde olduğu yönünde yorumlanmıştı.

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