Rusya'dan ABD'ye nükleer INF cevabı: Yeni bir 'Küba Füze Krizi mi?'

Rusya'nın Venezuela'ya nükleer bombardıman kabiliyetine sahip 2 Adet Tu-160 bombardıman uçağı göndermesi, ABD ile Rusya arasındaki gerilimin tırmanmasına yol açtı. Rus ve Amerikan taraflarının karşılıklı sert açıklamaları ile yürüyen süreç, Rusya'nın Karayipler'de kalıcı bir üs arayışına girmesiyle devam ediyor.

Tu-160'ların Venezuela Hava Kuvvetleri ile bir tatbikat yapacağı iddiası, uzmanlar tarafından Rusya'nın ABD'ye ''Arka bahçendeyiz'' mesajı olarak değerlendirildi.

KARAYİPLER'DEKİ ÜS INF'NİN MİSİLLEMESİ

ABD, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal ettiğini ileri sürerek anlaşmadan çekileceğini açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov geçtiğimiz günlerde, ABD'nin INF'den tek taraflı olarak çekilme kararını kesinleştirdiğini söyledi.

Oops, they did it again.#Russia strategic bombers TU-160 ‘white swans’ in the skies over international waters of the Caribbean de nouveau.



What is all this about?



Explaining on @RT_com pic.twitter.com/rO6QjxyxuG — Maria Finoshina (@MFinoshina_RT) 12 Aralık 2018

INF'den çekilen ABD'nin, Avrupa ya da Rusya'ya yakın herhangi bir noktaya nükleer güç yerleştirebilme ihtimali, Rusya'yı harekete geçirdi.

Rusya ise, Venezuela'daki askeri varlığını kalıcı hale getirmek için çalışmalara başladı. Rus kaynaklar Venezuela ile La Orchila’da, daimi bir filonun da yer alacağı üssün açılması konusunu müzakere etmeye başlandığını açıkladı.

Öte yandan Venezuela'daki Rus Tu-160'ları Atlantik'teki uluslararsı suların üzerinde uçarak ABD'ye gözdağı verdi.

Rusya'nın Venezuela'da nükleer güç bulunudurması ve askeri varlığını kalıcı hale getirme çabaları, Rusya'nın ABD'ye INF cevabı olarak değerlendiriliyor.

VENEZUELA MEMNUN

ABD'ye yakınlığıyla bilinen Kolombiya hükümeti ile ilişkileri iyi olmayan Venezuela, Rusya'nın yanında olmasıyla ABD ve Güney Amerika'daki müttefiklerine ''yalnız değilim'' mesajı veriyor.

Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Lopez, " Rusya ile her zamanki askeri ve teknik işbirliğinin ötesine geçmek istiyoruz." dedi. Lopez, iki ülke arasında operasyonel düzeyde işbirliğini geliştirilmesi gerektiğini de vurguladı.

AKILLARA KÜBA FÜZE KRİZİ'Nİ GETİRDİ

ABD ile Rusya arasında, INF'den çekilme tartışmaları ile başlayan gerilim akıllara ''Küba Füze Krizi'ni (Ekim Füzeleri Bunalımı)'' getirdi.

1962 yılında iki süper gücü karşı karşıya getiren kriz, ABD'nin Türkiye ve İtalya'ya; Rusya'nın da Küba'ya nükleer füzeler yerleştirmesi ile patlak vermişti.

Dönemin SSCB başkanı Nikita Khrushchev, ABD Başkanı John F. Kennedy'e yazdığı mektupta, Küba'da nükleer başlıklı füze kaldırılması için öncelikle Türkiye'dekilerin kaldırılması gerektiğini vurgulamıştı.