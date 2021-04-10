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Dünya

Rusya'dan ABD'ye Ukrayna uyarısı

Rusya, ABD'yi Ukrayna meselesinde 'sorumlu' yaklaşım sergilemeye çağırdı.

AA10 Nisan 2021 Cumartesi 19:13 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 19:14
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'ye, Ukrayna meselesinde "sorumlu" yaklaşım sergileme çağrısında bulundu

Rus Ria haber ajansına konuşan Ryabkov, Ukrayna-Rusya sınırındaki gerginlikle ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'nin bu meselede "sorumlu yaklaşım sergilemesi" gerektiğini vurgulayan Ryabkov, "Washington'u bu ciddi konuda, başkentlerimiz arasında bilgi alışverişi konusunda daha sorumlu yaklaşım sergilemeye ve gerilimi artırmamaya çağırıyoruz." dedi.

Ryabkov, ABD'nin Ukrayna'nın doğusu meselesiyle ilgili gerekli adımları atacağını umduğunu belirterek, "Elbette, ABD'den Kiev yönetiminin gerilimi artırmaya yönelik politikasını zapt etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Ayrıca Ryabkov, Ukrayna konusunda ABD ile Dışişleri ve Savunma bakanlıkları seviyesinde temasların olmadığı bilgisini paylaştı.

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