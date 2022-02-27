Rusya'dan ABD'ye ''uzay'' tehdidi

Hürriyet 27 Şubat 2022 Pazar 12:56 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 12:56

Ukrayna krizinin uzaya kadar taşındığını önceki gün ilan eden Rusya Uzay Ajansı Başkanı Dmitriy Rogozin, "ABD ve Batılı ülkelerin ileri teknolojilerle ilgili bize uyguladığı yaptırımlar, uzay istasyonunun çalışmalarını etkileyebilir" iddiasında bulundu.

'HESABINI ONLAR VERİR'

"İstasyon yakın bir gelecekte kontrolsüz yeryüzüne düşebilir. Böyle bir şey olursa hesabını Batı verecektir" değerlendirmesinde bulunan Rogozin, istasyonun ekvatora yakın yörüngede bulunduğunu ve düşme durumunda Avrupa, ABD, Hindistan veya Çin topraklarına isabet edebileceğini söyledi.

'TELAFİSİ MÜMKÜN DEĞİL'

Uzay istasyonunun daha ziyade Rusya'nın çabalarıyla yörüngede tutulduğunu da öne süren Rogozin, "Mürettebat uzaya bizim Soyuz araçlarımızla gönderiliyor. Ayrıca kazaları önleyici yörünge ayarları da yine bizim araçlarımızla gerçekleştiriliyor. Partnerler kritik adımı atarsa telafisi mümkün olmayan noktaya gelinir" diye konuştu.