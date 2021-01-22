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Dünya

Rusya'dan ABD'ye 'yaptırım' tepkisi

Rusya, ABD'nin Kuzey Akım 2 projesinde yer alan Rus şirkete yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi.

AA22 Ocak 2021 Cuma 08:16 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 08:16
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin inşasında yer alan Rus şirketi ve gemisine yönelik yaptırım kararının "düşmanca" olduğunu söyledi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

ABD'nin, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin inşasında görev yapan Rus bandıralı Fortuna gemisi ile geminin sahibi KVT-RUS adlı şirkete yönelik yaptırım kararı almasını değerlendiren Zaharova, "Kuzey Akım 2 projesinde yer alanlara yönelik düşmanca eylemler, ABD'nin enerji alanında kendi çıkarlarını güttüğünü doğruluyor." dedi.

Zaharova, tek taraflı yaptırımların Rusya ile ABD arasındaki ilişkileri daha da kötüleştirdiğini vurgulayarak, "Bu, adil rekabeti açıkça göz ardı etmek demektir. Hukuka aykırı kısıtlayıcı tedbirler, ülkemizin uluslararası arenadaki ilkeli çizgisini etkilemez." diye konuştu.

- "ABD'DEKİ YENİ YÖNETİMİN İKİLİ İLİŞKİLERİ DAHA DA KÖTÜLEŞTİRMEYECEĞİNİ UMUYORUZ"

Beyaz Saray'a gelen ekibin daha dengeli bir yol izleyeceğini umduklarını belirten Zaharova, "(Biden yönetiminin) Rusya-ABD ilişkilerini daha da kötüleştirmeyeceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Zaharova, Rusya'nın ikili ilişkileri kötüleştiren taraf olmayacağını dile getirdi.

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