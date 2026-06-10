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Dünya

Rusya'dan AB'ye IRINI resti: Diğer araçları kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği'nin Akdeniz'de konuşlandırdığı gemilerin Rus petrolü taşıyan gemileri denetlemesi veya alıkoymasının uluslararası hukukun açık ihlali olacağını savundu. Zaharova, Moskova'nın deniz güvenliğini ve gemi sahiplerinin çıkarlarını korumak için siyasi, hukuki ve diğer tüm araçları kullanma hakkını saklı tuttuğunu belirterek AB'ye sert bir uyarıda bulundu.

İHA10 Haziran 2026 Çarşamba 13:46 - Güncelleme:
Rusya'dan AB'ye IRINI resti: Diğer araçları kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında Avrupa Birliği'nin (AB) Akdeniz'de Rusya'nın Rus petrolünü transfer etmek için kullandığı "gölge filosunun" bir parçası olduğundan şüphelenilen yabancı gemileri durdurmak ve denetlemek üzere savaş gemilerini görevlendirme kararına değindi.

Rusya'nın AB'nin bu kararını kınadığını ve gemileri korumak için gerekli tüm önlemlerin alınacağını söyleyen Zaharova, bu kararın deniz güvenliğine tehdit oluşturduğunu kaydederek, AB'yi sivil gemileri korkutmakla suçladı.

Rus Sözcü, uluslararası hukukta "gölge filo" olmadığını ve bu terimin AB tarafından uydurulmuş "siyasi bir ifade" olduğunu dile getirerek, "AB'nin el koyma ve denetlemek üzere Akdeniz'de konuşlandırdığı IRINI donanmasından gemileri Rus petrolünü taşıyan gemileri denetlemek ya da el koymak amacıyla konuşlandırması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir.

Deniz güvenliğini ve gemi sahiplerinin meşru çıkarlarını korumak için elimizdeki tüm siyasi, hukuki ve diğer araçları kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.

  • rusya dışişleri
  • avrupa birliği
  • gemiler
  • ulusal hukuk
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