4 Aralık 2025 Perşembe
  Rusya'dan AB'ye net uyarı: Bu hamleyi savaş nedeni sayarız
Dünya

Rusya'dan AB'ye net uyarı: Bu hamleyi savaş nedeni sayarız

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, AB'nin Belçika'daki dondurulmuş Rus varlıklarını tazminat kredisi bahanesiyle çalma girişimini 'casus belli' olarak nitelendirerek, bunun savaş nedeni sayılabileceğini açıkladı.

4 Aralık 2025 Perşembe 11:31
Rusya'dan AB'ye net uyarı: Bu hamleyi savaş nedeni sayarız
ABONE OL

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Avrupa Birliği'nin (AB) dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna'ya kullandırılmasının "savaş nedeni" sayılabileceğini söyledi.

Medvedev, Rus varlıklarının Ukrayna'ya kullandırılmasını içeren AB Komisyonu planını Telegram hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

AB'nin "delirdiği" yorumunda bulunan Medvedev, "AB, tazminat kredisi kisvesi altında Belçika'da dondurulmuş Rus varlıklarını çalmaya kalkışırsa, Rusya bu hamleyi Brüksel ve AB için tüm ilgili sonuçlarıyla birlikte casus belli (savaş nedeni) olarak görebilir." ifadesini kullandı.

Medvedev, söz konusu varlıkların gelecekte iadesinin ise "mağlup edilen düşmanların gerçek tazminatlarıyla" ödenebileceği değerlendirmesinde bulundu.

- DONDURULMUŞ RUS VARLIKLARI

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana AB ülkeleri, yaklaşık 200 milyar dolarlık Rus varlığını dondurdu.

AB Komisyonu, bir süredir Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sunulacak bir krediye teminat olarak kullanılması fikri üzerinde çalışıyor.

Plan kapsamında, Ukrayna'ya 140 milyar avro kredi sağlanması, Ukrayna'nın bu krediyi sadece Rusya'nın savaş tazminatı ödemesi halinde geri ödemesi öngörülüyor.

Belçika Başbakanı Bart De Wever, büyük kısmı ülkesinde bulunan ve yaptırımlar kapsamında hareketsizleştirilen Rus varlıklarının, Ukrayna'ya sağlanacak bir kredinin teminatı olarak kullanılması için risklerin paylaşılması, birlikte hareket edilmesi ve yasal dayanakların açık biçimde ortaya konulmasını şart koşuyor.

Rusya ise Brüksel'deki Euroclear'da bulunan dondurulmuş varlıklarına el konulması halinde Belçika'nın sorumlu tutulacağını belirtiyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) da AB'nin tazminat kredisi planının uluslararası piyasalarda avroya olan güveni zedeleyebileceğinden endişeleniyor. Bu konunun, 18 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde görüşülmesi bekleniyor.

