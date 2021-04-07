Rusya'dan AB'ye sürpriz teklif

07 Nisan 2021 Çarşamba 10:52 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 11:02

Pakistan'da yayın yapan News International gazetesine konuşan Lavrov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Büyük Avrasya Partnerliği oluşturulması girişimi, birleştirici gündemi teşvik etmeye hizmet ediyor. AEB, ŞİÖ, ASEAN üyeleri dahil olmak üzere kıtanın tüm devletleri, ayrıca ilgilenirse, Avrupa Birliği'ne de açık" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in haberine göre Lavrov, bu girişimin hayata geçirilmesinin yalnızca pozitif anlamda karşılıklı bağlılığı güçlendirmekle kalmayıp tüm katılımcıların rekabet kabiliyetini artıracağını, ayrıca kıtasal bir barış ve istikrar alanı yaratılmasına katkıda bulunacağını belirtti.

Lavrov, Rusya'nın güvenlik ve yaşam kalitesini artırmak gibi amaçları paylaştığı Pakistan, Hindistan ve Avrasya'daki diğer partnerlerle etkileşimi artırmak istediğini de ekledi.

Putin, Büyük Avrasya Partnerliği kurulması fikrini 2016 yılında ortaya atmıştı. Rus lider, bu oluşuma AEB ve Rusya'nın yakın ilişkilerinin bulunduğu Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve BDT ülkelerinin yanı sıra başka ülke ve kuruluşların katılabileceğini ifade etmişti.