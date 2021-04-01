Rusya'dan açık açık tehdit: Donbas'ta savaş Ukrayna'yı yerle bir eder

star.com.tr 01 Nisan 2021 Perşembe 15:40 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 15:58

Rusya'nın Kanal 1 televizyon kanalında yayınlanan 'Büyük Oyun' programında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile artan gerilimle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Lavrov, 'Bugün hala Donbas'ta yeni bir savaş başlatmaya çalışanlar Ukrayna'yı yerle bir edebilir.' ifadesini kullandı.

Rusya'nın, ABD liderliğindeki Batı'nın Ukraynalı politikacıları Donbas'ta sıcak bir çatışma başlatmaya teşvik etmemesini umduğunu belirten Lavrov, "Medyada yayınlanan bilgilere göre ordu, sıcak bir çatışmayı başlatmak için yapılacak herhangi bir eylemin zararını büyük ölçüde anlıyor. Gerçekten umarım, asker politikacılar tarafından teşvik edilmez.' dedi.

Bakana göre, Verkhovna Rada'nın (Ukrayna Yüksek Şurası- yasama organı) onayladığı ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin imzaladığı Donbas hakkındaki belgeler hakkında birçok spekülasyon olduğunu söyleyen Lavrov, "Bu gerçek siyaseti ne ölçüde yansıtıyor, Zelenski'nin ülke içindeki sorunlarını reytingle çözme hedefini ne ölçüde takip ediyor... Bunun blöf mü yoksa somut bir plan mı olduğunu da bilmiyorum.' dedi.

Lavrov, eski ABD Başkanı Ulusal Güvenlik Danışmanı Zbigniew Brzezinski de dahil olmak üzere birçok analist ve siyaset bilimcinin defalarca dile getirdiği gibi, Batı'nın Ukrayna'yı jeopolitik bağlamda değerlendirdiğini, belirterek gerçeği asıl gerçeğin bu olduğunu vurguladı.

DONBAS'TAKİ GERİLİM

Donbas'taki gerilim, dört Ukraynalı askerin 26 Mart'ta Şumi köyü yakınlarında öldürülmesiyle yeniden tırmanışa geçti.

Kiev, Donbas'ta sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı 'Donetsk Halk Cumhuriyeti' Halk Milislerini'ni suçladı ancak, ayrılıkçılar saldırıyı reddetti.

Daha sonra, DPR Halk Polis Departmanı, Ukrayna ordusunun mayın tarlalarını incelerken, patlayıcının infilak etmesi sonucu öldüğünü ileri sürdü.

star.com.tr