Rusya'dan Akdeniz hamlesi! Hipersonik ve seyir füzesi kullandılar

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya Deniz Kuvvetleri, birliklerin hazırlığı kapsamında 1-3 Aralık'ta Akdeniz'in kuzey kısmında tatbikat gerçekleştirdi.



NATO: Ukrayna'ya destek ne kadar güçlü olursa müzakere masasında elleri o kadar güçlü olur

Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Aleksandr Moiseyev başkanlığında düzenlenen tatbikatta, 1000'den fazla asker, 10 gemi, "Mig-31" tipi uçaklar dahil 24 uçak yer aldı.

Esed rejimi güçleriyle çatışma! Hama'nın ele geçirilmesine ramak kaldı

Tatbikat kapsamında, bugün denizden ve havadan yüksek hassasiyetli "Kalibr", hipersonik "Tsirkon" füzesi ile "Onisk" seyir füzesi fırlatıldı ve belirlenen hedefler vuruldu.