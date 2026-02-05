İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2026 Perşembe / 18 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,541
  • EURO
    51,4248
  • ALTIN
    6740.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'dan Almanya'ya misilleme! Moskova, Alman diplomata kapıyı gösterdi
Dünya

Rusya'dan Almanya'ya misilleme! Moskova, Alman diplomata kapıyı gösterdi

Moskova'dan Berlin'e misilleme geldi. Rusya, Almanya'nın Moskova Büyükelçiliğindeki bir diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan ederek ülkeyi terk etmesini istedi.

AA5 Şubat 2026 Perşembe 14:05 - Güncelleme:
Rusya'dan Almanya'ya misilleme! Moskova, Alman diplomata kapıyı gösterdi
ABONE OL

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği Almanya'nın Moskova Büyükelçiliğindeki bir diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Almanya'nın Moskova Büyükelçiliği misyon şefinin bakanlığa çağırılarak, Alman hükümetinin Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğindeki bir çalışanı "istenmeyen kişi" ilan etmesi kararının protesto edildiği kaydedildi.

Alman yetkililerinin, Rus çalışana yöneltilen casusluk suçlamalarının asılsız olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bunun "Almanya'da teşvik edilen casus çılgınlığı ruhuyla uydurulmuş ve temelsiz olduğu" ifade edildi.

Açıklamada, Moskova'nın bu iddiaları kesinlikle reddettiği vurgulandı.

Berlin'in bu eylemlerinin, Rusya'nın Almanya'daki diplomatik misyonunu itibarsızlaştırmayı amaçlayan bir "provokasyon" olduğu savunulan açıklamada, "Alman diplomatik misyonunun şefine, ikili ilişkilerdeki yeni gerginliğin tüm sorumluluğunu taşıyan Alman hükümetinin söz konusu kararına mütekabiliyet olarak Moskova'daki Alman Büyükelçiliği'nde çalışan bir diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini bildiren nota verildi." ifadeleri kullanıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye birlikleri Kamışlı'ya ilerliyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.