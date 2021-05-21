İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2021 Cuma / 9 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
Dünya

Rusya'dan 'ateşkes' yorumu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

AA21 Mayıs 2021 Cuma 12:37 - Güncelleme: 21 Mayıs 2021 Cuma 12:37
ABONE OL

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, söz konusu ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.

Filistin ve İsrail arasındaki krizin 10 gün sürdüğüne dikkati çeken Zaharova, bu süreçte çocuklar dahil çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Zaharova, "Moskova, Filistin-İsrail sorununun yaşandığı bölgede ateşkes sürecinin 21 Mayıs 02.00'de devreye girmesini büyük memnuniyetle karşılıyor." dedi.

Tarafların doğrudan müzakerelere başlaması gerektiğini vurgulayan Zaharova, Rusya'nın bu konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu aktardı.

Zaharova, "Filistinliler, temaslara hazır olduğunu birçok kez açıkladı. İsrailliler ise bu konuda karar alamadı. Anlaşılan, Batı Kudüs, Filistin tarafıyla doğrudan diyaloğa henüz hazır değil." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.