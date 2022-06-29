Rusya'dan AVM'ye füze saldırısı! Görüntüleri ortaya çıktı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 126. gününe girdi.

Rusya'nın Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki AVM'ye düzenlediği füze saldırısına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Rusya saldırıda AVM yakınındaki bir mühimmat deposunu hedef aldığını iddia ederken, Ukrayna AVM yakınında mühimmat deposu bulunmadığını açıkladı.

AVM'ye düzenlenen saldırıda 18 kişi hayatını kaybetmiş, en az 59 kişi ise yaralanmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise, AVM içinde binden fazla kişinin bulunduğunu öne sürmüş, "Bu hedef dışı bir füze saldırısı değil, bu hesaplanmış bir Rus saldırısı" demişti.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

06:00 ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'dan ABD'ye altın ithalatına yasak getirildiğini ve Rus savunma sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 100 kişi ve kuruma yaptırım uygulandığını duyurdu.

05:40 İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, ülkesinin yalnızca Rusya'dan değil, Çin ve diğer ülkelerden gelen tehditlerle de mücadele etmek için savunma yatırımlarını artırmaya devam etmesi gerektiğini bildirdi.

05:00 Rusya'nın Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki AVM'ye düzenlediği saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

04:00 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, "terör devleti" olmakla suçladığı Rusya'nın Birleşmiş Milletler'deki (BM) haklarından yoksun bırakılması çağrısında bulundu.

03:30 Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası dünya ekonomisinin eskisi gibi olmayacağını söyledi.

03:00 İtalya Başbakanı Mario Draghi, G7 ülkeleri olarak Ukrayna'yı ihtiyacı olduğu müddetçe destekleyeceklerini söyledi.

02:45 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yerine kararlar aldığını belirtti.

02:00 Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Rusya ile Ukrayna arasında süren savaştan ötürü Karadeniz'deki ticaretin önünün tıkandığı ve bölgede gemi taşımacılığı masraflarının arttığını açıkladı.

01:30 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın savaşı kazanmaması gerektiğini söyledi.

01:00 Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, "70 Rus diplomatı sınır dışı ettik. Birçoğu doğrudan (istihbarat) hizmetlerinde çalıştı ve diplomatik rolleri daha çok bir örtü gibiydi" dedi.

00:00 ABD Başkanı Joe Biden, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile düzenlediği ortak basın toplantısında, NATO'nun Ukrayna'yı işgali karşısında Rusya'ya verilen yanıttaki en büyük güç olduğunu vurgulayarak, "Transatlantik ittifakımızı güçlendiriyoruz" dedi.

23:50 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra NATO'nun doğu kanadındaki muharip birliklerde görevli asker sayısı iki kattan fazla artarak neredeyse 10 bine çıktı.