İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2024 Salı / 19 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9476
  • EURO
    35,3106
  • ALTIN
    2463.59
  • BIST100
    10706
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'dan Avrupa'ya karşı hamle! 81 medya kuruluşuna yasak getirildi
Dünya

Rusya'dan Avrupa'ya karşı hamle! 81 medya kuruluşuna yasak getirildi

Rus yönetimi, Avrupa Birliği Konseyi'nin 17 Mayıs'ta aldığı bazı Rus medya şirketlerine 'her türlü yayın faaliyetlerinin' yasaklanması kararına misilleme ile karşılık verdi.

IHA25 Haziran 2024 Salı 16:57 - Güncelleme:
Rusya'dan Avrupa'ya karşı hamle! 81 medya kuruluşuna yasak getirildi
ABONE OL

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Konseyi'nin bazı Rus medya kuruluşuna getirdiği yayın yasağına karşı Avrupa merkezli 81 medya kuruluşuna yaptırım kararı aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, AB Komisyonunun 17 Mayıs'ta aldığı kararın bugün yürürlüğe girdiği hatırlatılarak bu karara karşın Avrupa merkezli 81 medya kuruluşuna yayın yasağı kararı alındığı açıklandı. Açıklamada, "Özel bir askeri operasyonun ilerleyişi hakkında sistematik olarak yanlış bilgi yayan Avrupa Birliği üye ülkelerinin ve tüm AB medya operatörlerinin bir dizi medya kuruluşunun yayın kaynaklarına Rusya Federasyonu topraklarından erişime karşı kısıtlamalar getiriliyor" ifadeleri kullanıldı.

"AB, RUSYA'YI TEDBİR ALMAYA ZORLUYOR"

Rusya tarafının yerel gazetecilere yönelik siyasi amaçlı tacizler ve AB'deki Rus medyasına yönelik temelsiz yasakların göz ardı edilmeyeceği konusunda defalarca ve çeşitli seviyelerde uyarılarda bulunduğu aktarılan açıklamada, "Buna rağmen, Brüksel ve AB üye ülkelerin başkentleri gerilimi tırmandırma yolunu seçerek Moskova'yı bir diğer gayrimeşru yasakla orantılı bir şekilde karşı tedbir almaya zorluyor. Olayların bu şekilde gelişmesinin sorumluluğu yalnızca Avrupa Birliği ve bu kararı destekleyen birlik ülkelerine aittir. Rus medyasına yönelik kısıtlamalar kaldırılırsa Rusya tarafı da kararını gözden geçirecektir" denildi.

LİSTEDE AFP VE LE MONDE'DE VAR

Rusya tarafının kararıyla yasak getirilen medya kuruluşları arasında Alman Der Spiegel, İrlanda'nın ulusal yayıncı kuruluşu RTE, İspanya'nın günlük gazetesi El Mundo, İspanyol haber ajansı EFE, Fransız gazetesi Le Monde, Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP) bulunuyor.

HANGİ ÜLKELERİN MEDYA KURULUŞLARI ETKİLENECEK?

Moskova'nın aldığı karardan Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Macaristan, Almanya, Yunanistan, Danimarka, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Letonya, Litvanya, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Finlandiya, Fransa, Çekya, İsveç, Estonya ve Avrupa Birliği merkezli medya kuruluşları etkilenecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.