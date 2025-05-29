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Dünya

Rusya'dan Avrupa'ya 'silah menzili' resti! Cevabımız hazır

Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Sergey Şoygu, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya sağlanan silahların menzil kısıtlamasını kaldırmasına karşı yanıtlarının hazır olduğunu duyurdu. Ayrıca, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin kapsamlı ortaklık anlaşmasıyla güçlendiğini belirtti.

AA29 Mayıs 2025 Perşembe 20:08 - Güncelleme:
Rusya'dan Avrupa'ya 'silah menzili' resti! Cevabımız hazır
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Şoygu, başkent Moskova'da düzenlenen 13. Güvenlik Konularından Sorumlu Yüksek Temsilciler Forumunun ardından basın toplantısı düzenledi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in "Ukrayna'ya sağlanan silahlara yönelik menzil kısıtlamalarının kaldırıldığı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Şoygu, buna karşılık verebileceklerine işaret etti. Şoygu, şöyle konuştu:

"Kaldırdık, sonra kaldırmadık, sonra daha önceden kaldırdık dediler. Kaldırdınız mı kaldırmadınız mı? Bu konudaki tepkimize gelecek olursak, inanın, buna karşılık olarak bizim de kaldıracağımız şey var, yanıtımız hazır."

"KUZEY KORE İLE İLİŞKİLERİMİZ KAPSAMLI ORTAKLIK ANLAŞMASIYLA GÜÇLENDİ"

Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilere değinen Şoygu, bu ilişkilerin, geçen yıl kapsamlı ortaklık anlaşmasının imzalanmasıyla daha da güçlendiğini söyledi.

Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Şoygu, bu anlaşma kapsamında Kuzey Kore askerlerinin, geçen yıl Kursk bölgesine giren Ukrayna ordusu ile çatışmalarda yer aldığına dikkati çekti.

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