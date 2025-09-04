İSTANBUL 30°C / 22°C
4 Eylül 2025 Perşembe / 12 RebiülEvvel 1447
  • Haberler
  • Dünya
  • Rusya'dan Avrupa'ya ''tehdit garantisi'' uyarısı: Kabul edilemez
Dünya

Rusya'dan Avrupa'ya ''tehdit garantisi'' uyarısı: Kabul edilemez

Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'nın güvenlik garantisi taleplerinin Avrupa kıtasında tehdit oluşturduğunu belirtti, “Kesinlikle kabul edilemez” dedi.

4 Eylül 2025 Perşembe 10:37
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın talep ettiği güvenlik garantilerinin Avrupa kıtası için "tehdit garantileri" oluşturduğunu ve kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Avrupa Forumu kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Açıklamaları sırasında Ukrayna'nın güvenlik garantileri konusuna değinen Zaharova, Ukrayna'nın talep ettiği güvenlik garantilerinin Avrupa kıtası için "tehdit garantileri" oluşturduğunu ve kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi. Zaharova, "Bunlar, Ukrayna'yı terörün kalesi, ülkemize karşı provokasyonların merkezi olarak korumayı amaçlamaktadır. Bunlar Ukrayna için güvenlik garantisi değil, Avrupa kıtasına yönelik tehdit garantisidir" dedi.

Avrupa'nın güvenlik garantileri kapsamında Ukrayna'ya asker gönderme planına da değinen Zaharova, "Rusya, Ukrayna'ya yönelik hiçbir şekilde, hiçbir biçimde kabul edilemez ve güvenliği zedeleyen herhangi bir dış müdahaleyi tartışmaya niyetli değildir" dedi. Zakharova, ABD'nin 3 binden fazla ERAM füzesi ve gerekli ekipman satışını onaylamasının, çatışmayı diplomatik yollarla çözme yönündeki arzuyla çeliştiğini de sözlerine ekledi.

