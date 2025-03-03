Rusya'dan Avrupa'ya 'Ukrayna'ya barış gücü' tepkisi: Küstahlık

Lavrov, Rusya'daki "Kızıl Yıldız" basın kuruluşuna verdiği röportajda, gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna krizine yönelik "sağduyulu" yaklaşım sergilediğini kaydeden Lavrov, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Trump, Amerika'nın pozisyonunu göz önünde bulundurarak herhangi bir meseleye ilişkin sağduyu vurgusunu boşuna yapmıyor. Sağduyu, Washington'un kenara çekilmesini sağlıyor. Trump pragmatik ve 'sağduyu' sloganını kullanıyor. Bu, işlerin yürütülmesinde farklı biçime geçişin işareti. Ancak Trump'ın hedefi, Amerika'yı tekrar büyük yapmaktır. Bu, siyaseti canlandırıyor, siyasete insani karakter kazandırıyor."

Lavrov, Rusya ve ABD heyetleri arasında geçen ay Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı istişarelere ilişkin ise "Bu, iki heyet arasında yapılan gayet normal bir görüşmeydi. Sıradan bir görüşmenin sansasyonel olarak algılanması şaşırtıcı." ifadelerini kullandı.

ABD ile tüm uluslararası konularda benzer yaklaşım sergileme ihtimalinin olmadığını söyleyen Lavrov, "Bunu Riyad'daki istişarelerde kabul ettik. Amerikalılar da bunu kabul etti. Bunu kendileri bile söyledi. Çıkarların örtüştüğü hususları, karşılıklı yarar sağlayan sonuçlar elde etmemek akılsızlık. Çıkarlar uyuşmadığında ise bunun çatışmalara dönüşmesini engellemek sorumlu ülkelerin görevi. Bunu ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da söyledi. Biz de böyle bir yaklaşım sergiliyoruz." dedi.

Lavrov, ABD ve Çin arasındaki ilişkilerden örnek vererek "Onların arasında çok sayıda anlaşmazlık var. Ancak buna rağmen iki ülke, siyaset ve güvenlik konularını dile getiriyor. Buna rağmen Pekin ile Washington arasındaki diyalog hiçbir zaman kesintiye uğramadı. İki devlet arasında, özellikle de Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerde böyle bir modelin uygulanması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un "aklı başında" olduklarını belirten Lavrov, "Onlar emirlerle konuşmuyor, biz de onlarla emirlerle konuşmuyoruz." ifadesini kullandı.

"AVRUPALILAR, UKRAYNA MESELESİNE İLİŞKİN MİNSK ANLAŞMALARINI ÇİĞNEDİ"

Bakan Lavrov, Avrupa'nın barış güçlerini Ukrayna'ya göndermek istediğine dikkati çekerek, "Bu küstahlıktır. Kimse bize bunu sormadı. Trump da her şeyi anlıyor ve doğru şekilde davranıyor. Ukrayna'ya barış gücünü konuşlandırma planı, Kiev yönetiminin, bize karşı savaşmaya kışkırtılmasının devamı. Bu şahıslar (Avrupalılar), Minsk anlaşmalarını çiğnedi ve bunu daha önce kabul etti." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin iktidara barış sloganlarıyla geldiğini anımsatan Lavrov, "Zelenskiy, 180 derece dönüşerek 6 ayda tam bir Nazi'ye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dediği gibi, Yahudi halkına ihanet eden birine dönüştü." şeklinde konuştu.

Batı'nın çifte standart uyguladığına ve Birleşmiş Milletler'in (BM) kararlarını duruma göre uyguladığına işaret eden Lavrov, "İkiyüzlülükle karşı karşıya kalıyoruz. BM Tüzüğüne dokunmamak lazım. Bu tüzük modern. Buna sadece saygı gösterilmesi ve uyulması gerekiyor. İkiyüzlülükle karşılıyoruz." dedi.