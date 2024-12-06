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Dünya

Rusya'dan Avrupa'yı tedirgin eden hamle! 'Oreşnik' gelecek yıl bölgeye konuşlandırılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da test ettikleri 'Oreşnik' balistik füze sistemini gelecek yıl Belarus'ta konuşlandıracaklarını belirterek, 'Belarus'un askeri ve siyasi yönetimi, bu füzelerin hedeflerini belirleme hakkına sahip olacak.' dedi.

AA6 Aralık 2024 Cuma 20:02 - Güncelleme:
Rusya'dan Avrupa'yı tedirgin eden hamle! 'Oreşnik' gelecek yıl bölgeye konuşlandırılacak
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Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, başkent Minsk'te düzenlenen Rusya-Belarus Birlik Devleti Yüksek Konseyi toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Putin, buradaki konuşmasında, Belarus ile güvenlik garantilerine dair anlaşma imzaladıklarına dikkati çekerek, "Bu anlaşma, Rusya ve Belarus'un savunmasını sağlamaya yönelik karşılıklı müttefik yükümlülüklerini tanımlıyor." ifadesini kullandı.

"MÜMKÜN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Belarus topraklarına Rus taktik nükleer silah konuşlandırdıklarını anımsatan Putin, Ukrayna'da savaş koşullarında test edilen nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış "Oreşnik" isimli balistik füzenin de Belarus'a yerleştirilme ihtimaline ilişkin, "Oreşnik gibi füze sistemlerinin Belarus'ta konuşlandırılmasının mümkün olduğunu düşünüyorum. Söz konusu füzenin seri üretimine başlanmasına bağlı olarak bunun gelecek yılın ikinci yarısında mümkün olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Putin, "Oreşnik" için Belarus'ta gerekli altyapının oluşturulması gerektiğini belirterek, "Belarus'un askeri ve siyasi yönetimi, bu füzelerin hedeflerini belirleme hakkına sahip olacak." dedi.

"OREŞNİK FÜZE SİSTEMİNİN BELARUS'A KONUŞLANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko da Polonya ile Litvanya'nın Belarus sınırlarında tehdit yarattığını dile getirerek, "Bu tehlike, savaşan Ukrayna tarafından yaratılan tehlikeden daha büyük. Sınırımıza 15 kilometre uzaklıkta askeri birlikler konuşlandırılıyor. Buraya Almanya dahil başka ülkelerden de NATO askerleri çekiliyor. Durum çok gergin." diye konuştu.

Polonya'nın ordusunun silahlandırma için çok para harcadığını belirten Lukaşenko, bu nedenle "Oreşnik" füzeleri dahil yeni silah sistemlerinin Belarus'a konuşlandırılması talebinde bulundu.

Lukaşenko, "Bu, Belarus ile savaşmaya hazır olan şahısları sakinleştirecek. Bu füzeleri konuşlandırmak için yerlerimiz var. Füze hedefleri, Belarus'un askeri ve siyasi yönetimi tarafından belirlenecek şartımız var." ifadesini kullandı.

Putin ve Lukaşenko, güvenlik garantileri anlaşmasını imzaladı

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