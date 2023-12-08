Rusya'dan Azerbaycan ve Ermenistan'ın kararı sonrası açıklama

Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, "Moskova, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı ve Ermenistan Başbakanlığının, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi ve barış anlaşmasının imzalanması yolundaki ortak açıklamasını memnuniyetle karşıladı." ifadesini kullandı.

Bakü ile Erivan arasında askerlerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmayı da memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Zaharova, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bu, karşılıklı güvenin güçlendirilmesine katkıda bulunuyor, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 2020-2022'de imzaladığı üçlü anlaşmalar hususunda Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin iyileştirilmesi sürecinin geliştirilmesi için yeni imkanlar yaratıyor. İleride de ulaşım bağlantıları üzerindeki engellerin kaldırılması, sınırların belirlenmesi, barış anlaşmasının imzalanması ve sivil toplum aracılığıyla temasların sağlanması konularında destek sağlamaya hazırız."

Zaharova, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (COP29) Taraflar Konferansı'nın 29. oturumunun ev sahipliği için yaptığı başvuruyu destekleme ve kendi adaylığını geri çekme yönündeki kararını da olumlu karşıladıklarını ifade etti.

AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN'DAN GÜVEN ARTIRICI ADIMLAR

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı ve Ermenistan Başbakanlığından yapılan ortak açıklamada, Bakü ile Erivan gerçekleştirdiği görüşmeler sonucu iki devlet arasında güvenin güçlendirilmesine yönelik önemli adımların atılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.

Azerbaycan'ın iyi niyet göstergesi olarak 32 Ermeni askerini, Ermenistan'ın ise 2 Azerbaycan askerini serbest bırakma kararı aldığı bildirilen açıklamada ayrıca, Ermenistan'ın iyi niyet göstergesi olarak Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (COP29) Taraflar Konferansı'nın 29. oturumuna ev sahipliği yapmak için gerçekleştirdiği başvuruyu desteklediği ve kendi adaylığını geri çektiği kaydedilmişti.

Azerbaycan'ın da iyi niyet göstergesi olarak Ermenistan'ın Doğu Avrupa Grubu "COP" Bürosu üyeliği adaylığını desteklediği belirtilen açıklamada, "Azerbaycan ve Ermenistan, yakın gelecekte uygulanacak daha fazla güven artırıcı faaliyetlere ilişkin görüşmeleri sürdürecek ve uluslararası topluma bu çabaları destekleme çağrısında bulunacaktır. Bu, iki devlet arasındaki karşılıklı güvenin güçlendirilmesine yardımcı olacak ve tüm Güney Kafkasya bölgesi üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır." ifadelerine yer verilmişti.