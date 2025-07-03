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Dünya

Rusya'dan Azerbaycan'daki vatandaşlarına ''temkinli olun'' çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'da bulunan Rus vatandaşlarına temkinli olmaları çağrısında bulundu.

AA3 Temmuz 2025 Perşembe 09:04 - Güncelleme:
Rusya'dan Azerbaycan'daki vatandaşlarına ''temkinli olun'' çağrısı
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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'da bulunan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan Rus vatandaşlarına yönelik uyarılar yer aldı.

Azerbaycan'a seyahat edecek Rus vatandaşlarının "ülkedeki durumu" dikkate almaları gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Azerbaycan'da bulunan vatandaşlarımızı daha dikkatli ve temkinli davranmaya çağırıyoruz." denildi.

AZERBAYCAN İLE RUSYA ARASINDAKİ GERGİNLİK

Rus güvenlik güçlerince, 27 Haziran'da Yekaterinburg'da Azerbaycanlıların ikamet ettiği evlere düzenlenen baskınlarda 2 Azerbaycanlı öldürülmüş, birkaç kişi ağır yaralanmış ve 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Pyotr Volokovıh, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Azerbaycan'ın tepkisi dile getirilmiş, konunun ivedilikle araştırılması, şiddet olaylarına karışan tüm kişilerle ilgili cezai işlem uygulanması yönündeki beklenti iletilmişti.

Azerbaycan Kültür Bakanlığı, Rusya'nın ülkedeki tüm kültürel etkinliklerini iptal etmişti.

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