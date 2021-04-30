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Dünya

Rusya'dan 'Başkan Erdoğan' açıklaması: ABD bundan rahatsız oluyor

ABD yönetiminin Türkiye'yi hedef alan politikalarına Rusya'dan eleştiri geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye taşıyor olması Washington'da rahatsızlık yaratıyor' dedi. Kremlin Sözcüsü, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alınmasıyla bu endişenin baskıya dönüştüğünü vurgulayarak, 'Washington, daha esnek bir Ankara ile çalışmayı tercih ederdi' dedi.

30 Nisan 2021 Cuma 10:20 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 10:27
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye-ABD ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin kendine güvenen bir ülke olduğuna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye taşıdığına dikkat çekti.

ABD yönetiminin ise bu durumdan endişe duyduğunu dile getirdi.

Kremlin Sözcüsü, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alınmasıyla bu endişenin baskıya dönüştüğünü vurgulayarak, "Washington, daha esnek bir Ankara ile çalışmayı tercih ederdi" dedi.

BİDEN'IN "SOYKIRIM" İFADESİ POLİTİKA

TRT Haber'in haberine göre, Peskov, ABD Başkanı Biden'ın Ermeni olayları ile ilgili "soykırım" ifadesini kullanmasına da değindi.

Açıklamanın tarihi derinlemesine anlama isteğiyle alakalı olmadığını, ABD'nin politikasının bir parçası olduğunu belirtti.

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