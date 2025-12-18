İSTANBUL 13°C / 5°C
Dünya

Rusya'dan Batıya açık tehdit: Meşru hedef haline gelecekler

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı ülkelerin askerlerini Ukrayna'ya konuşlandırma ihtimaline sert tepki göstererek, “Barış gücü” adı altında gönderilecek birliklerin Rus Silahlı Kuvvetleri için meşru hedef sayılacağını açıkladı.

18 Aralık 2025 Perşembe 19:09
Rusya'dan Batıya açık tehdit: Meşru hedef haline gelecekler
Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Ukrayna'da Batılı askerlerin konuşlandırılması ihtimalini değerlendiren Zaharova, "Batılı birliklerin Ukrayna topraklarına herhangi bir kılıf ve biçimde konuşlandırılması bizim için kabul edilemez. Sözde barış güçleri, Rusya Silahlı Kuvvetleri için meşru hedef haline gelecek." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin 12 Aralık'ta Harkiv bölgesindeki Kupyansk kentini ziyaret ettiğine dair görüntü paylaştığını anımsatan Zaharova, bu kentin kasımda Rus ordusunca ele geçirildiğine işaret ederek "Kurtarılan Kupyansk, Rus güçlerinin kontrolünde kalıyor." dedi.

"RUSYA İLE ABD ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ SÜRECİ BASİT DEĞİL"

Mariya Zaharova, ABD ile ilişkilere ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi süreci basit değil. Ulusal çıkarların korunmasına, geleneklere saygıya ve pragmatik diyaloğa hazır olunmasına dayanan kararlı duruşumuz, tek doğru yaklaşım. Gördüğümüz kadarıyla bu yaklaşım, mevcut Amerikan yönetimi tarafından karşılık gördü. ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibi diyaloğu koşulsuz başlatmayı teklif etti, Rus tarafı da bunu destekledi. Süreç devam ediyor."

"ABD VE JAPONYA'NIN ORTAK ASKERİ TATBİKATI, GÜVENLİĞİMİZE POTANSİYEL TEHDİT"

ABD ve Japonya'nın 10 Aralık'ta Rus sınırları yakınlarında ortak askeri tatbikat düzenlediğine değinen Zaharova, Rus yetkililerinin, Japonya'nın Moskova Büyükelçisi Akira Muto ile bu konuyu görüştüğünü bildirdi.

Sözcü Zaharova, "Büyükelçi'ye, tatbikatla ilgili endişelerimizi ilettik. Bunu güvenliğimize potansiyel tehdit olarak değerlendiriyoruz. Elbette, Rusya'nın savunma kabiliyetinin güçlendirilmesine ve egemenliğinin korunmasına yönelik gerekli önlemlerin alınacağı konusunda uyardık." ifadelerini kullandı.

