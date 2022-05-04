Rusya'dan Batı'ya gözdağı! Putin'in ''Hava kulesi'' 12 yıl sonra hangardan çıktı

Ukrayna'yı işgal ederek Batı'nın altın kapılarını seneler sonra kana bulayan Moskova yönetiminden uyarı niteliğinde bir hamle geldi. Nükleer savaş ve kıyamet senaryolarını son günlerde sıkça dillendirerek hasımlarına gözdağı veren Rusya, nükleer saldırı olması halinde Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkeyi yönetmeye devam etmesine imkan sağlayan Il-80 Maxdome tipi kıyamet günü uçağını 12 yıl sonra hangardan çıkardı.

PUTİN'İN HAVA KALESİ

Yeni Şafak'ın haberine göre; 9 Mayıs'ta (Rusya'nın Nazi işgalinden kurtuluşu) düzenlenecek kurtuluş günündeki askeri geçit töreninde gövde gösterisi yapacağı ifade edilen "Uçan Kremlin" lakaplı Il-80 Maxdome'un Moskova semalarında prova amacıyla alçak irtifada uçtuğu gözlemlendi. Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği tarafından üretilen ve Putin'e "havadan komuta" imkanı tanıyan uçağın 12 yıl sonra havalanması, "Batı'ya gözdağı girişimi" olarak yorumlandı. "Uçan Kremlin", "diğer ülkeler tarafından yanlış anlaşılabileceği" düşünülerek 2010'dan beri uçurulmuyordu.

NÜKLEER BAŞLIK TAŞIYABİLİYOR

Il-80 Maxdome Demir Perde çökmeden önce, nükleer saldırı durumunda olaşabilecek radyasyon ve dalgalanmalardan etkilenmeden görevini sürdürebilecek şekilde tasarlandı. Havada yakıt ikmali yapılabilen uçan komuta merkezinin kokpit dışında penceresi bulunmuyor. Gövdesinin ön kısmında uydu iletişimi için büyük bir verici olan kıyamet uçağının arka tarafında ise devasa antenler bulunuyor. Motor bölümünde bulunan 2 büyük jeneratör ise, Putin ve ekibine saldırılardan etkilenmeden çalışma olanağı sunuyor. Nükleer başlık da taşıyabilen uçak, 3 bin 600 km menzile sahip.

PUTİN ÜLKEYİ BAŞBAKANA DEVRETTİ



İngiliz Daily Mail sitesinin Avrasya Grubu direktörü Mujaba Rahman'ın ifadelerine dayandırdığı habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke yönetimini başbakana devrederek Ukrayna'daki günlük operasyonların komutasını üstlendi. Bilgiyi Avrupa Birliği'nden ismini açıklamadığı üst düzey bir kaynaktan aldığını ifade eden Rahman, Putin'in ülke yönetimini büyük ölçüde Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'e devretti. Kremlin'e yakın kaynakların Putin'in çatışmaları günlük kontrol ettiğini ve talimatlar verdiğini açıklaması iddiaları güçlendirdi.

MUHAREBE GÜCÜNÜN YÜZDE 25'İNİ KAYBETTİ



İngiltere Savunma Bakanlığının yayımladığı bir istihbarat rapora göre, Ukrayna'da görev yapan 800 kişilik 120 taburdan 4'te birini kaybetti. Rusya'nın muharebe gücünün yüzde 65'nin Rusya'da olduğu belirtilen çalışmada, elit birimlerin en çok etkilenen birlikler olduğu vurgulandı. Raporda Rusya'nın muhabere gücünü restore etmenin yıllar alacağı ve ordusunun önümüzdeki döneminde büyük zafiyet göstereceği vurgulandı.