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Dünya

Rusya'dan Batı'ya mesaj: NATO ve AB'yi hiçbir zaman tehdit etmedik

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Alexander Grushko, NATO'nun bir 'düşman bulma kampanyası' yürüttüğünü öne sürerek, Rusya'nın hiçbir zaman NATO ve Avrupa Birliği ülkelerine tehdit oluşturmadığını savundu.

İHA23 Haziran 2026 Salı 13:49 - Güncelleme:
Rusya'dan Batı'ya mesaj: NATO ve AB'yi hiçbir zaman tehdit etmedik
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Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Alexander Grushko, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin (EU) Ukrayna müzakereleriyle ilgilenmediğini söyledi. Grushko, "AB içinde müzakerelerde AB'yi kimin temsil edeceğine dair iç istişarelerin devam ettiği biliniyor. Herhangi bir isim vermeyeceğim ancak herkes bunların zaten farkında. Bu bir sır değil. Ancak bu bile tek başına, AB'nin müzakereler gerçekleştirmekle ilgilenmediğini gösteriyor" dedi.

Grushko, AB'nin bu müzakereler için şartlar belirlemek istemediğini iddia ederek, "Bu, Rusya'ya karşı terör eylemlerine başvuran ve savaş suçları işleyen Kiev rejimine verilen askeri, mali ve diğer desteklerin sona ermesini gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

"RUSYA, NATO İÇİN HİÇBİR ZAMAN TEHDİT DEĞİL"

Alexander Grushko, NATO'nun "düşman" bulma kampanyası başlattığını ve sonunda bir tane bulduğunu kaydederek, "Rusya, hiçbir zaman NATO ve AB ülkelerini tehdit etmedi ve Moskova'yı düşman olarak göstermeye başlayan kuruluş, NATO'dur" dedi.

  • Rusya Dışişleri
  • Rusya NATO
  • Rusya tehdit değil

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