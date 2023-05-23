İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2023 Salı / 4 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8543
  • EURO
    21,4577
  • ALTIN
    1257.95
  • BIST100
    4481.66
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'dan Batı'ya ''nükleer kıyamet'' tehdidi
Dünya

Rusya'dan Batı'ya ''nükleer kıyamet'' tehdidi

Batı'nın Ukrayna'ya sağladığı silahlar hakkında konuşan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, 'Ukrayna'ya sağlanan silahlar ne kadar yıkıcı olursa nükleer kıyamet olarak adlandırılan senaryo da o kadar yakın olur.' dedi.

IHA23 Mayıs 2023 Salı 16:54 - Güncelleme:
Rusya'dan Batı'ya ''nükleer kıyamet'' tehdidi
ABONE OL

Batı'nın Ukrayna'ya sağladığı silahlar hakkında konuşan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, "Ukrayna'ya sağlanan silahlar ne kadar yıkıcı olursa nükleer kıyamet olarak adlandırılan senaryo da o kadar yakın olur." dedi.

ABD'nin Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı gönderilmesine yeşil ışık yakmasına Rusya'dan tepkiler sürüyor. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev

çalışma ziyareti kapsamında geldiği Güneydoğu Asya ülkesi Laos'un başkenti Vientiane'de açıklamalarda bulundu. Medvedev, "Ukrayna'ya ne kadar çok silah sağlanırsa dünya o kadar tehlikeli bir hal alır ve bu silahlar ne kadar yıkıcı olursa 'nükleer kıyamet' olarak adlandırılan senaryo da o kadar yakın olur" ifadelerini kullandı. Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah desteğinin sadece çatışmaların uzamasına yol açtığını söyleyen Medvedev, "Kiev rejiminin askeri birliklerini güçlendirmeyi hedefleyen eylemler, sonuç olarak tek bir şeye neden oluyor. Ölümlerin artması ve çatışmaların uzaması" diye konuştu.

"RUSYA, İÇERİSİNDE NATO OLDUĞU İÇİN AUKUS VE QUAD'I DÜŞMAN İTTİFAKLAR OLARAK GÖRÜYOR"

Medvedev ayrıca AUKUS (Avustralya, İngiltere, ABD üçlü güvenlik anlaşması) ve QUAD (ABD, Avustralya, Hindistan, Japonya dörtlü güvenlik diyaloğu) gibi yapıları NATO üzerinden hedef aldı. Medvedev, "NATO, AUKUS ve QUAD gibi yapılara dahil olduğu için Rusya bu ittifakları düşman ittifaklar olarak görüyor. Bu ittifakların ve kurduğu ilişkilerin ülkemizle ilgili tarafsız olduğu açıktır. Kurulmakta olan ittifaklar (AUKUS ve QUAD), bu bölge ülkelerine bölge dışı ülkelerle ortaklıklar oluşturmaktadır. Diğerleri gibi bu ittifakları da böyle görüyoruz. Çünkü NATO bölgede giderek güçleniyor" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.