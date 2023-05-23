Rusya'dan Batı'ya ''nükleer kıyamet'' tehdidi

Batı'nın Ukrayna'ya sağladığı silahlar hakkında konuşan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, "Ukrayna'ya sağlanan silahlar ne kadar yıkıcı olursa nükleer kıyamet olarak adlandırılan senaryo da o kadar yakın olur." dedi.

ABD'nin Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı gönderilmesine yeşil ışık yakmasına Rusya'dan tepkiler sürüyor. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev

çalışma ziyareti kapsamında geldiği Güneydoğu Asya ülkesi Laos'un başkenti Vientiane'de açıklamalarda bulundu. Medvedev, "Ukrayna'ya ne kadar çok silah sağlanırsa dünya o kadar tehlikeli bir hal alır ve bu silahlar ne kadar yıkıcı olursa 'nükleer kıyamet' olarak adlandırılan senaryo da o kadar yakın olur" ifadelerini kullandı. Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah desteğinin sadece çatışmaların uzamasına yol açtığını söyleyen Medvedev, "Kiev rejiminin askeri birliklerini güçlendirmeyi hedefleyen eylemler, sonuç olarak tek bir şeye neden oluyor. Ölümlerin artması ve çatışmaların uzaması" diye konuştu.

"RUSYA, İÇERİSİNDE NATO OLDUĞU İÇİN AUKUS VE QUAD'I DÜŞMAN İTTİFAKLAR OLARAK GÖRÜYOR"



Medvedev ayrıca AUKUS (Avustralya, İngiltere, ABD üçlü güvenlik anlaşması) ve QUAD (ABD, Avustralya, Hindistan, Japonya dörtlü güvenlik diyaloğu) gibi yapıları NATO üzerinden hedef aldı. Medvedev, "NATO, AUKUS ve QUAD gibi yapılara dahil olduğu için Rusya bu ittifakları düşman ittifaklar olarak görüyor. Bu ittifakların ve kurduğu ilişkilerin ülkemizle ilgili tarafsız olduğu açıktır. Kurulmakta olan ittifaklar (AUKUS ve QUAD), bu bölge ülkelerine bölge dışı ülkelerle ortaklıklar oluşturmaktadır. Diğerleri gibi bu ittifakları da böyle görüyoruz. Çünkü NATO bölgede giderek güçleniyor" ifadelerini kullandı.