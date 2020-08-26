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Dünya

Rusya'dan Belarus açıklaması: Karışmayın

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belarus devlet başkanlığı seçiminin ardından dış güçlerin ülkenin iç işlerine karıştığına dair iddialar hakkında açıklamada bulundu.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:58 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 10:02
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Peskov, “Gerçekten de Belarus’un iç işlerine dış müdahale olduğu yönündeki bazı dolaylı ve doğrudan belirtiler nedeniyle endişemiz sürüyor. Bunun kabul edilemez olduğunu düşünüyor ve herkesi Belarusluların kendi sorunlarını kendi kendilerine çözmeye izin vermeye çağırıyoruz” dedi. Belarus’ta seçim sonrası tekrar iktidara gelen Aleksandr Lukaşenko’ya karşı düzenlenen protestolara etki etmeye çalışan güçlerin Rusya’yı hedeflediğini savunan Peskov, “Böyle bir unsur var ve maalesef bundan soyutlanmak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Peskov perşembe günü Siberya’dan Moskova’ya giden uçakta hastalanan ve tedavisi Almanya’nın başkenti Berlin’de devam eden Kremlin karşıtı Rus muhalif lider Aleksey Navalni hakkında da konuştu.  Milliyet'in haberine göre, Peskov, “Doktorlarımızın ve Alman doktorların yaptığı tıbbi analizler tamamen benzerlik gösteriyor ancak sonuçlar farklı. Alman doktorların neden sonucu aceleye getirdiğini anlayamıyoruz. Zehirlenme olabilir ancak birçok başka tıbbi sebep de olabilir” dedi.

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