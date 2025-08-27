İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2025 Çarşamba / 4 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0438
  • EURO
    47,7936
  • ALTIN
    4481.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'dan benzin ihracatına yönelik yeni karar! Yasak uzatıldı
Dünya

Rusya'dan benzin ihracatına yönelik yeni karar! Yasak uzatıldı

Rusya'da, benzin fiyatındaki artışın sürmesi nedeniyle ihracat yasağının uzatıldığı bildirildi.

AA27 Ağustos 2025 Çarşamba 19:54 - Güncelleme:
Rusya'dan benzin ihracatına yönelik yeni karar! Yasak uzatıldı
ABONE OL

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, iç piyasadaki durumun istikrara kavuşması için benzin ihracatına yönelik bir karar alındığı belirtildi.

Karara göre, benzin ihracatının üreticiler ve üretici olmayanlar için 31 Ekim'e uzatıldığına işaret edilirken, üreticilere yönelik kısıtlamaların 1 Ekim'den itibaren kaldırılmasının planlandığı kaydedildi.

Rusya hükümeti, fiyatların rekor seviyelere yükselmesi üzerine benzin ihracatını 28 Temmuz'da aldığı kararla 31 Ağustos'a kadar geçici olarak yasaklamış, fiyatlardaki artış buna rağmen devam etmişti.

Ülkede, petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının (İHA) saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında dönemsel artışlar yaşanıyor.

Dünyanın en büyük enerji ihracatçılarından Rusya, yılda 40 milyon tondan fazla benzin üretiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Uyarılara aldırış etmedi: Yola beton dökülen anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.