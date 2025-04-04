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Dünya

Rusya'dan BM Temsilcisi'ne Suriye telefonu

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü.

AA4 Nisan 2025 Cuma 14:57 - Güncelleme:
Rusya'dan BM Temsilcisi'ne Suriye telefonu
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin'in, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile telefonda Suriye'deki durumu görüştüğü bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Verşinin ve Pedersen telefonda görüştü.

Suriye'deki durumun ele alındığı görüşmede, "Pedersen'in, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması amacıyla uluslararası toplumun desteğiyle yürütülen siyasi geçiş sürecine yönelik girişimlerini sürdürmesi gerektiği" vurgulandı.

  • Rusya Dışişleri
  • BM Suriye
  • Pedersen

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