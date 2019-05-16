Rusya'dan BMGK'ya sert tepki: Endişe verici

Rusya, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ) bu ay Suriye'de kimyasal silah kullananların tespitine yönelik başlatacağı yeni soruşturma öncesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) örgütü siyasallaşmakla suçlayan tasarı sundu.

Tasarıda, Rusya KSYÖ'nün çalışmalarının siyasallaştırılmaya devam etmesinin ve örgüt bünyesinde uzlaşıya dayalı kararlar alınmasından giderek uzaklaşılmasının endişe verici olduğu savunuldu.

Rusya, tasarısında, bu durumun örgütün faaliyetlerinin verimliliğini önemli ölçüde azalttığını ve yine örgütün Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nde belirlenen ortak ve zorlu konulara odaklanmasını engellediğini iddia ederek, KSYÖ'ye üye devletler arasındaki uzlaşı eksikliğinin örgütü bölebileceği ve faaliyetlerini ciddi şekilde engelleyebileceğini öne sürdü.

Tasarıda Rusya, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne taraf tüm ülkelere iş birliği ve örgüt içinde uzlaşı ruhunun tekrar tesis edilmesi çağrısında bulundu.

Suriye'de kimyasal silah saldırılarından kimin sorumlu olduğunu belirleyecek yasal ve teknik uzmanlardan oluşan KSYÖ ekibi çalışmalarına bu ay başlayacak.

Hollanda'nın Lahey kentinde KSYÖ tarafından düzenlenen 4. Acil Taraf Devletler Konferansı'nda, geçen haziran ayında İngiltere'nin inisiyatifi ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu toplam 22 ülke ile ortak sunulan KSYÖ'nün yetkisinin genişletilmesini öngören karar kabul edilmişti.

KSYÖ'ye, kimyasal silah kullanımının belirlenmesi yetkisi dışında kimyasal silah saldırılarından kimin sorumlu olduğunu tespit etmesi yetkisi verilmişti. 24'e karşı 82 oyla kabul edilen karara Rusya, İran ve Suriye karşı çıkmıştı.