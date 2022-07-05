Rusya'dan BM'ye çağrı: Prensiplere uyulsun

Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'u ziyaret eden Lavrov ve Moğolistan Dışişleri Bakanı Batmunkh Battsetseg, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

İki ülke arasındaki ilişkilere değinen Lavrov, "Karşılıklı ticaret hızla iyileşiyor. İkili ticaret hacmi 2021'de üçte bir oranında, bu yılın ilk aylarında ise yüzde 40'tan fazla büyüme kaydetti." dedi.

Enerji, ulaşım, çevre koruma alanlarında ortak projeler gerçekleştirmeyi planladıklarını dile getiren Lavrov, iki ülkenin uluslararası sorunları ile ilgili pozisyonlarının uyuştuğunu belirtti.

Lavrov, "Moğolistan ve Rusya, BM Tüzüğünün, özellikle devletlerin egemen eşitliği ve bu devletlerin içişlerine karışmama prensiplerine uyulmasından yana pozisyon sergiliyor." dedi.

Moğolistan Dışişleri Bakanı Battsetseg de Rusya ile serbest ticaret bölgelerine yatırım yapılması ve gümrük vergilerinin azaltılması gerektiğini söyledi.

Bakan Lavrov, ziyaret kapsamında Moğolistan Cumhurbaşkanı Uhnaagiyn Hürelsüh, Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrain Oyun-Erdene ve Moğolistan Ulusal Meclis Başkanı Gombojavyn Zandanshatar ile de ayrı ayrı görüştü.