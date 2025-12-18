İSTANBUL 13°C / 5°C
Dünya

Rusya'dan çarpıcı iddia: Ukrayna askerleri mevzilerini terk ediyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) iddiasına göre, Ukrayna'daki yolsuzluk skandalı nedeniyle moralleri ciddi şekilde düşen Ukrayna askerleri, cephedeki mevzilerini terk ediyor.

IHA18 Aralık 2025 Perşembe 13:28 - Güncelleme:
Rusya, Ukrayna'daki yolsuzluk skandalının cephedeki askerleri de etkilediğini iddia etti. Rusya Dış İstihbarat Servisi'nden (SVR) yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'daki yolsuzluk skandalı, cephedeki Ukrayna askerlerinin moralini ciddi şekilde düşürdü. SVR tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna'daki devlet yetkilileri arasında yaşanan yolsuzluk skandalının sonucu olarak, Batılı diplomatik çevrelerin değerlendirmesine göre, ölüme veya sakatlanmaya uğrama riskini göze almak istemeyen ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ekibinin yurt dışı bankalardaki hesaplarını doldurmayı reddeden askerler mevzilerini terk ediyor. Bu durumun sonucu olarak, cepheye gönderilen asker sayısı da artıyor" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Asker kaçaklarının sayısındaki benzeri görülmemiş artış nedeniyle, Ukrayna Başsavcılığı Ofisi'nin, kendi isteğiyle birliklerini terk eden askerlerle ilgili yeni ceza davalarını yayımlanan istatistikler çıkarmak zorunda kaldığı belirtildi" denildi.

Ukrayna'daki yolsuzluk soruşturması, özellikle üst düzey yetkililerin devlet kaynaklarını kötüye kullandığı ve bazı kararları kendi çıkarları için aldığı iddialarına odaklanıyor. Soruşturma kapsamında bazı yetkililerin yabancı bankalardaki hesaplarına devlet fonlarından aktarılan paralarla katkıda bulunduğu ve bazı kararların kendi çıkarları için alındığı iddia ediliyor.

