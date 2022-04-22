İSTANBUL 22°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Nisan 2022 Cuma / 21 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7455
  • EURO
    15,9132
  • ALTIN
    917.871
  • BIST100
    2472.5
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'dan çarpıcı müzakere çıkışı: Ültimatoma müsamaha göstermeyiz
Dünya

Rusya'dan çarpıcı müzakere çıkışı: Ültimatoma müsamaha göstermeyiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile Rusya arasındaki ateşkese yönelik müzakerelerin durakladığını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Mariupol'de Ukrayna güçlerinin yok edilmesinin tüm müzakereleri sona erdireceği yönündeki açıklamasını da değerlendiren Lavrov, 'Hiçbir ültimatoma müsamaha göstermeyiz.' dedi.

AA22 Nisan 2022 Cuma 18:53 - Güncelleme:
ABONE OL

Lavrov, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile Moskova'da görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Ukrayna ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasında süren müzakerelerin yavaş ilerlediğini belirten Lavrov, "Müzakereler yapıyorduk, şimdi durakladı. Çünkü beş gün önce Ukraynalı müzakerecilere teslim ettiğimiz ve o sırada alınan yorumları dikkate alarak formüle ettiğimiz teklif cevapsız kaldı." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Moskova'nın teklifleri sorulduğunda "teklif almadıklarını" söylediğini hatırlatarak, "Duruma ne kadar hakim olduğunu yargılamak bana düşmez ama bu, 'müzakereler' olarak adlandırılan sürecin nerede olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

Bakan Lavrov, her gün, devlet başkanı ve danışmanlar da dahil olmak üzere Ukraynalı temsilcilerin, "müzakerelere ihtiyaç duymadıklarını, kaderlerine boyun eğdiklerini" öne süren açıklamalarını duymanın kendisi için garip olduğunu dile getirdi.

-"ASIL MESELE GARANTİLERİN ÖZÜ"

Müzakere formatındaki ilk temaslarda Ukrayna tarafının güvenlik garantilerinin bir grup yabancı ülke tarafından verilmesini istediğini hatırlatan Lavrov, "Kağıt üzerinde bu ülkeleri listelemediler ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden bahsettiler hem Türkiye hem de Almanya'dan bahsettiler. Biz buna karşı değiliz. Asıl mesele bu garantilerin özünün ne olacağı ve bu garantilerin Ukrayna için kabul edilebilir olsa da başkaları için tehdit oluşturmamasıdır." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Mariupol'de Ukrayna güçlerinin yok edilmesinin tüm müzakereleri sona erdireceği yönündeki açıklamasını da değerlendiren Lavrov, "Hiçbir ültimatoma müsamaha göstermeyiz." dedi.

Lavrov, Batı'nın, Ukrayna üzerinden Rusya'yı kontrol altına alma planının bozulmasından dolayı yaptırım kararları aldığını savunarak, "Batılı meslektaşlarımızın eylemleri, Dünya Ticaret Örgütü, IMF ve Dünya Bankası normları da dahil olmak üzere, kendilerinin temelini attıkları mevcut küreselleşme modelinin ilke ve normlarını tamamen göz ardı ettiklerini gösteriyor." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.