Rusya'dan Çekya'ya tepki!

AA 22 Nisan 2021 Perşembe 00:31 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 00:31

Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çek politikacıların Kafka'yı gerçeğe dönüştürmeye çalıştığını belirterek, "Prag'a NATO içerisinde diyalog için ültimatom vermesini öneriyoruz. Rusya ile böyle bir üslup kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Zaharova, Çekya'nın Moskova Büyükelçisi'nin, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını bildirdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Çekya'ya destek olarak "Rusya'nın Avrupa'nın güvenliğini tehdit eden faaliyetlerden kaçınması" çağrısı ve "Rus istihbarat servisinin eylemlerine sert tepki" açıklamasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Zaharova, AB ülkelerinin, istihbarat servislerinin dünya çapında neler yaptığını açıklamasını istedi.

Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek, Rusya'ya "20 Çekya diplomatını sınır dışı etme kararını 22 Nisan öğleye kadar değiştirmesi gerektiğini" söylemişti.