Rusya'dan Çin'e destek mesajı: Egemenliğini korumak için önlem alma hakkına sahip

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a ziyareti nedeniyle ABD-Çin arasında başlayan gerilime dair Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Pelosi'nin Tayvan'a ziyareti provokasyon olarak nitelendirilerek, "2 Ağustos'ta ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Tayvan'ı ziyaret etti. Ziyaretini, ABD'nin, Çin Halk Cumhuriyeti'ni kapsamlı bir şekilde kuşatma yönündeki agresif çizgisinin ruhunda açık bir provokasyon olarak görüyoruz. Tayvan Boğazı'nın iki tarafı arasındaki ilişkilerin tamamen Çin'in iç meselesi olduğuna inanıyoruz. Çin tarafı, Tayvan konusunda egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli önlemleri alma hakkına sahiptir" denildi.

Çin'i temsil eden hükümetin Pekin'de bulunduğunun altı çizilen açıklamada, "Rusya'nın ilkeli duruşu değişmiyor. Biz sadece bir Çin olduğu, Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin tüm Çin'i temsil eden tek meşru hükümet olduğu ve Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeğiyle hareket ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Rusya ve Çin liderlerinin geçtiğimiz 4 Şubat'ta gerçekleştirdiği zirvede ilan edilen ortak mutabakata göre Rusya'nın Çin'in toprak bütünlüğüne saygı gösteren bir kararı ilan ettiği de hatırlatılan açıklamada, "Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin, Uluslararası İlişkilerin Yeni Bir Çağa Girmesi ve Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Konulu Pekin Ortak Bildirisi'nde, Rus tarafı 'Tek Çin' ilkesine bağlılığını bir kez daha teyit etti ve adanın herhangi bir biçimde bağımsızlığına karşı çıktı. Washington'u, bölgesel istikrarı ve uluslararası güvenliği baltalayan eylemlerden kaçınmaya ve artık Amerikan hegemonyasına yer olmayan yeni jeopolitik gerçekliği tanımaya çağırıyoruz" dedi.