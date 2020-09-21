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Dünya

Rusya'dan Çin'e ithal edilen deniz ürünlerinde Kovid-19'a rastlandı

Rusya'dan Çin'e ithal edilen kalamarlarda koronavirüse (Covid-19) rastlandığı belirtildi. Rusya ithal edilen kalamarın iki büyük kente dağıtıldığını ifade etti.

DHA21 Eylül 2020 Pazartesi 11:03 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 11:03
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Rusya’dan Çin’e gönderilmiş donmuş kalamarlarda koronavirüs tespit edilmesinin ardından Çinli sağlık yetkilileri 24-31 Ağustos tarihleri arasında Çin'in Jilin eyaletine ithal edilen kalamar paketlerini satın alanların ya da tüketenlerin koronavirüs testi yaptırması çağrısında bulundu.

Ağustos ayında, iki Çin kentinde yetkililer ithal donmuş gıda kargolarında virüs izine rastlandığını açıklarken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsün gıda veya ambalaj yoluyla yayıldığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını belirtmişti. Rusya ithal edilen kalamarın iki büyük kente dağıtıldığını ifade etti.

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