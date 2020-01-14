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Dünya

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu saldırı doruk noktasıydı

Rusya dışişleri bakanı Sergey Lavrov, İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesi ile ilgili, 'ABD'nin yasa dışı eylemlerinin doruk noktasıydı.' açıklamasında bulundu.

14.01.2020  11:58 - Güncelleme: 14.01.2020  11:58

İranlı üst düzey komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ve Devrim Muhafızları'nın misilleme olarak Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırması ile had safhaya ulaşan gerilim, dünya gündemindeki sıcaklığını koruyor.

Rusya dışişleri bakanı Sergey Lavrov, İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesi ile ilgili, 'ABD'nin yasa dışı eylemlerinin doruk noktasıydı.' açıklamasında bulundu.

Gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Süleymani'nin öldürülmesi üzerinden ABD'ye ateş püskürdü.

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Dinesh Gunawardena ile görüşmesi sonrası düzenlediği basın toplantısında konuşan Lavrov, 'Komşu Irak'ı ziyaret eden ve İran hükümetinin resmi temsilcisi olan Kasım Süleymani'nin öldürülmesi, Wahington yönetiminin yasa dışı eylemlerinin doruk noktası oldu.' dedi.

Basra Körfezi bölgesinde gerginliğin artmasının arkasında Washington'un İran politikalarının olduğunu belirten Lavrov, 'Hiç kimse, bölgede gerilimin artmasını istemez. Ancak şunu söyleyebilirimki gerginlik artıyor ve bu da pratik adımları etkileyerek insan ölümlerine neden oluyor." ifadelerini kullandı.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

62 yaşındaki Süleymani, Haşdi Şabi lideri Mühendis ile birlikte ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat'ta düzenlediği saldırıda öldürüldü.

Donald Trump, normalde bu gibi durumlarda gerekli olan Kongre onayını istemeden saldırıyı emretti.

Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Süleymani'nin ABD büyükelçiliklerine saldırı planladığını ve ABD güvenliğine tehdit oluşturduğu belirtti.

MİSİLLEME

Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak İran Devrim Muhafuzları, Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarındaki Ayn el Esad Hava Üssü ve IKBY başkenti Erbil'deki Amerikan üssüne füze saldırısı düzenledi.

İran başta 80 ABD askerinin öldüğünü ileri sürse de, iddiasını kanatlayamadı ve 'Amacımız ABD askerlerini öldürmek' değildi açıklamasında bulundu.

Son olarak 13 Ocak'ta Bağdat'ın kuzeyinde, ABD askerlerinin de bulunduğu Balad üssüne havan topu saldırısı düzenlendi. Güvenlik güçleri, saldırıda dört Irak askerinin yaralandığını söyledi.

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