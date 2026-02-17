Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanlarından Nikolay Patruşev, Rusya gemilerine el konulmasını engellemek için donanmayı sahaya sürme sinyali vererek, "Onlara sert bir karşılık vermezsek, yakında İngilizler, Fransızlar ve hatta Baltık ülkeleri öyle bir küstahlık düzeyine ulaşacak ki Atlantik havzasında ülkemizin denizlere erişimini engellemeye çalışacaklar" dedi.

Rusya ile Avrupalı ve Baltık devletler arasında deniz taşımacılığı gerginliği yaşanıyor. Batılı devletlerin Rusya ile bağlantılı petrol tankerlerini engellemeye çalışması ve ABD'nin Venezuela petrol ihracatını sınırlama çabalarının bir parçası olarak Rus bayraklı petrol tankerine el koyması tansiyonu artırdı. Rusya tüm bu eylemlerin ardından Batılı güçlerin gemilerine el koyma girişimlerine karşı sert bir uyarıda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanlarından Nikolay Patruşev yaptığı açıklamada, "Onlara sert bir karşılık vermezsek, yakında İngilizler, Fransızlar ve hatta Baltık ülkeleri öyle bir küstahlık düzeyine ulaşacak ki, Atlantik havzasında ülkemizin denizlere erişimini engellemeye çalışacaklar" dedi.

MODERNİZE EDİLMİŞ DONANMA GEMİ İNŞA PROGRAMI PUTİN'E SUNULACAK

Rusya'nın gerekirse donanmayı devreye sokup abluka girişimlerini kıracağını belirten Patruşev, "Rusya'dan uzak bölgeler de dahil olmak üzere başlıca deniz alanlarında, Batılı korsanların hevesini kırabilecek güçlerin kalıcı olarak konuşlandırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Putin'in danışmanı, ABD'nin Venezuela ve İran konusundaki açık "savaş gemisi diplomasisi" olarak nitelendirdiği yaklaşımı karşısında büyük güçlerin donanmalarının radikal bir teknolojik değişim ve modernizasyon sürecinden geçtiğini söyledi. Nikolay Patruşev, Rusya'nın 2050'ye kadar modernize edilmiş donanma gemi inşa programının yakında onaya sunulacağını belirtti.

NATO'NUN KALİNİNGRAD PLANI

NATO askeri ittifakının Baltık Denizi'ndeki Rusya'ya ait toprağı Kaliningrad'ı ablukaya almayı planladığına inandıklarını söyleyen Patruşev, "Ülkemize yönelik herhangi bir deniz ablukası girişimi, uluslararası hukuk açısından tamamen yasa dışıdır ve AB temsilcilerinin her fırsatta öne sürdüğü 'gölge filo' kavramı hukuki bir kurgudur. Avrupalılar deniz ablukası planlarını uygulayarak bilinçli şekilde askeri tırmanma senaryosunu izliyor, sabrımızın sınırlarını test ediyor ve aktif misilleme önlemlerini kışkırtıyor. Bu durumun barışçıl çözümü başarısız olursa, abluka donanma tarafından kırılacak ve ortadan kaldırılacaktır" şeklinde konuştu.