İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2026 Pazartesi / 23 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,1057
  • EURO
    53,1481
  • ALTIN
    6371.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'dan dev savunma hamlesi: 300'ü aşkın İHA gece boyunca düşürüldü
Dünya

Rusya'dan dev savunma hamlesi: 300'ü aşkın İHA gece boyunca düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 300'den fazla insansız hava aracını (İHA) Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

AA8 Haziran 2026 Pazartesi 10:02 - Güncelleme:
Rusya'dan dev savunma hamlesi: 300'ü aşkın İHA gece boyunca düşürüldü
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun gece Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 20.00'den bugün 08.00'e kadar Ukrayna'ya ait 310 İHA'nın hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Rusya'nın Krasnodar bölgesinin Operasyonel Merkezinden yapılan açıklamada, İHA saldırısı sonucu bölgedeki Novorossiysk şehrindeki petrol aktarma deposunda yangın çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü, olayda can kaybının olmadığı belirtildi.

Petrol aktarma deposunda çıkan yangının görüntüleri sosyal medyada yer aldı.

  • Rusya Savunma
  • İHA etkisiz hale
  • Ukrayna İHA saldırı

ÖNERİLEN VİDEO

5 katlı bina yerle bir oldu! O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.