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Dünya

Rusya'dan dijital ruble projesini genişletme kararı

Rusya Merkez Bankası Birinci Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova, dijital rubleye yönelik yoğun talep gördüklerini belirterek, 1 Eylül'den itibaren dijital rubleye ilişkin pilot projeyi genişleteceklerini söyledi.

AA4 Temmuz 2024 Perşembe 13:36 - Güncelleme:
Rusya'dan dijital ruble projesini genişletme kararı
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Skorobogatova, St. Petersburg'ta düzenlenen "Rusya Merkez Bankası Finans Kongresi"nde dijital ruble sürecine ilişkin konuştu.

Dijital rubleye yönelik geliştirmeleri yılın ikinci yarısında ve 2025'te hızlandıracaklarına işaret eden Skorobogatova, "Dijital rubleyi kullanmak isteyen, projenin tüm bankalara ve çok sayıda katılımcıya genişletilmesini talep eden çok sayıda başvuru alıyoruz." dedi.

Skorobogatova, "Bu nedenle, 1 Eylül'den itibaren dijital rubleye ilişkin pilot projeyi genişleteceğiz ve daha fazla banka projeye dahil olacak." ifadesini kullandı.

Rusya, 2023'te test sürecini başlattığı dijital rubleyi uluslararası ödemelerde de kullanmayı hedefliyor.

  • dijital ruble
  • pilot proje
  • Rusya CB

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