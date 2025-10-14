İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2025 Salı / 22 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,83
  • EURO
    48,3656
  • ALTIN
    5553.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Rusya'dan dikkat çeken ABD açıklaması

ABD'nin Ukrayna krizinin çözümüne odaklanma yönündeki niyetini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov,

AA14 Ekim 2025 Salı 14:53 - Güncelleme:
Rusya'dan dikkat çeken ABD açıklaması
ABONE OL

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna krizinin çözümüne odaklanma yönündeki niyetini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "ABD'nin etkisi ve Başkan Donald Trump'ın elçilerinin diplomatik becerilerinin, Ukrayna tarafını daha aktif ve barış süreci konusunda daha istekli olmaya teşvik edeceğini umuyoruz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere Ukrayna krizine dair açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a "Ukrayna krizinin çözümüne odaklanma" talimatı verdiğine dikkati çeken Peskov, "Bu niyeti memnuniyetle karşılıyoruz. Barışçıl çözüme katkıda bulunma yönündeki siyasi iradenin devam etmesini memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.

Peskov, Witkoff'un etkin bir diplomat olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"O, Orta Doğu'da etkin olduğunu kanıtladı. Yeteneğinin Ukrayna'daki duruma katkıda bulunmaya devam edeceğini umuyoruz. ABD'nin etkisi ve Başkan Donald Trump'ın elçilerinin diplomatik becerilerinin, Ukrayna tarafını daha aktif ve barış süreci konusunda daha istekli olmaya teşvik edeceğini umuyoruz."

Rusya'nın barışçıl diyaloğa açık olduğunu dile getiren Peskov, "Rusya, alternatif yolların olmaması nedeniyle (Ukrayna'da) özel askeri operasyonu sürdürüyor. Rusya, öyle ya da böyle çıkarlarını güvence altına alacak ve hedeflerine ulaşacak." ifadelerini kullandı.

- PESKOV'DAN MOSKOVA İLE ANKARA ARASINDA "YENİ TEMAS HENÜZ YOK" AÇIKLAMASI

Peskov, "Moskova ve Ankara arasında Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yeni temas oldu mu?" sorusunu ise "Yeni temas henüz yok. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi konusunda hızlı şekilde mutabık kalabilir. Ancak buna dair sinyal gelmedi." şeklinde yanıtladı.

  • Ukrayna krizi çözümü
  • Kremlin Sözcüsü
  • Dmitriy Peskov
  • çaözümü
  • sağlanıyor

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.