17 Aralık 2025 Çarşamba / 27 CemaziyelAhir 1447
  • Dünya
  • Rusya'dan dikkat çeken hamle: Yabancı birlikler konusu istişareye açık
Dünya

Rusya'dan dikkat çeken hamle: Yabancı birlikler konusu istişareye açık

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki yabancı askeri birlikler konusunun istişare edilebileceğini söyledi. Peskov, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar hazırladığına yönelik ise, 'İkili ilişkilere zarar verir' ifadesinde bulundu.

17 Aralık 2025 Çarşamba 14:09
Rusya'dan dikkat çeken hamle: Yabancı birlikler konusu istişareye açık
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın, Ukrayna topraklarında yabancı asker konuşlandırılmasına ilişkin konuya yaklaşımının iyi bilindiğini belirterek, "Ancak bu konu istişare edilebilir." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki çeşitli konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Ukrayna konusunda yürütülen müzakerelere dair ABD'den bilgi almayı beklediklerini kaydeden Peskov, "Hazır olduklarında, Amerikalı meslektaşlarımızın Ukrayna ve Avrupa ile yapılan çalışmaların sonuçları hakkında bizi bilgilendirmelerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar hazırladığına ilişkin haberleri değerlendiren Peskov, yaptırımların ikili ilişkilere zarar verdiğini söyledi.

Peskov, Ukrayna topraklarında yabancı asker konuşlandırılmasına yönelik yapılan bazı açıklamalara da değinerek, "Çözüm sürecinin belirli maddelerini veya başlıklarını basın üzerinden istişare etmeyeceğiz. Ukrayna'daki yabancı askeri birliklerin konuşlandırılmasına ilişkin yaklaşımımız da iyi bilinmektedir. Ancak bu konu istişare edilebilir." diye konuştu.

  • Kremlin Sözcüsü
  • Ukrayna
  • Yaptırımlar

